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Разработчик TikTok компания ByteDance сделал срочное заявление по поводу решения индийских властей о блокировке банковских счетов социальной платформы. Согласно ему, эти действия стоит расценивать, как противозаконные, поскольку они сродни необоснованному преследованию.

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Не сидят сложа руки и индийские власти, которые уже начали судебное расследование на предмет уклонения TikTok от уплаты налогов. Также стоит напомнить, что подобные прецеденты случаются не впервые, и годом ранее китайская социальная платформа уже подвергалась блокированию на территории Индии на почве развернувшихся торговых баталий с КНР.

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К слову, именно эти разбирательства послужили поводом для возбуждения уголовного дела по факту неуплаты налогов ByteDance в индийскую казну. В итоге несколько счетов компании также подверглись заморозке, которую сегодня пытаются оспорить юристы, но пока безуспешно.

Нужно отметить, что подобные санкции ощутимо ударили по представительствам компании в Индии, многие сотрудники которых не получили заработную плату за март. В частности, речь идёт о 1335 работниках, включая тех, которые сотрудничали с компанией в удалённом режиме.

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Что касается решения вопроса, то пока оно повисло в воздухе – адвокаты отправили все соответствующие запросы в Верховный индийский суд, отмечая беспочвенность обвинений и отсутствие каких-либо предупредительных уведомлений о блокировке, и дожидаются его ответа. Если дело удастся оспорить, то HSBC и Citibank моментально разморозят тиктокерские счета, поскольку эти кредитно-финансовые учреждения напрямую подчиняются правительству.

Действия, конечно, неправомерные, ведь расследование ещё не закончено, но пока дела обстоят именно таким образом, и остается только догадываться, чем всё это может закончиться.