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Поклонников Genshin Impact ждёт приятный сюрприз – презентация консольной версии для PlayStation 5-го поколения, которую разрабатывают в miHoYo.

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Ожидается, что этот вариант сможет похвастаться более высококачественной картинкой и соответствующей производительностью с максимально проработанной текстурой каждого персонажа и объекта. Среди прочих особенностей – поддержка 4K и максимально плавный сёрфинг между локациями, обеспечиваемый ускоренными загрузками.

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Прокомментировал эту новость и президент студии miHoYo Форрест Лию, который обозначил новую PlayStation, как лучшую платформу для расширения мира Genshin Impact до практически неограниченных масштабов, что открывает принципиально новые возможности и для разработчиков, спешивших порадовать поклонников геймплея самой продвинутой версией.

Что касается основной игровой концепции, то вся она сводится к перевоплощению игроков в самых настоящих путешественников, которым предстоит изучить волшебный мир Тейвата. Другое дело, что пока геймерам будут доступны только 2 города из 7 существующих, которым ещё предстоит открыться в необозримом будущем.

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Также стоит напомнить, что изначально игра была представлена в десктопной, консольной (для PS4) и в 2-х мобильных версиях для Android OS и iOS, произведя настоящий фурор среди геймеров и принеся им целый миллиард долларов от продаж этого продукта в рамках магазинов встроенных покупок PlayMarket и AppStore.