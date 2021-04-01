Компания «Яндекс» назвала производителей, которые не поставят на смартфоны неудаляемые приложения
Ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что в скором времени производители мобильно электроники, которая будет поставляться на российский рынок, обязуются устанавливать неудаляемые сервис-приложения от «Яндекса».
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Внести ясность в ситуацию взялся Тигран Худавердян, занимающий пост управляющего директора компании, который сообщил, что «Яндекс» никогда не обращался к своим потенциальным партнерам с подобными просьбами и не планирует этого делать в ближайшее время.
Кроме того, представитель ведущей российской транснациональной компании поспешил обозначить, какие именно вендоры подтвердили отсутствие намерений использовать неудаляемый софт «Яндекса». Среди них известные во всем мире китайские гиганты Xiaomi и Huawei с суббрендбом Honor, а также популярные компании Vivo, ZTE, Prestigio, Meizu и F Plus.
По крайней мере, так обстоят дела на сегодняшний день, тогда как заявленные ранее 16 позиций по отечественному софту всем желающим продавать свою продукцию в России всё равно придётся устанавливать. Напомним, это браузеры, мессенджеры, антивирусное ПО, облачные сервисы и прочие российские приложения.
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При этом практическая реализация этого требования подвергалась неоднократному переносу – сначала с 1 июля на 1 января, а затем на 1 апреля.
Уже известно, что некоторые зарубежные производители уже начали ставить свою продукцию на «новые рельсы», чтобы продолжать поставки без сбоев, в частности, речь идёт о южнокорейском гиганте Samsung.
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