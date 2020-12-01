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Несмотря на то, что до официального релиза новых флагманов компании Samsung ещё есть время, поскольку презентация состоится только в январе, фанаты бренда получили возможность оценить дизайн смартфона Samsung Galaxy S21+ уже сейчас.

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Согласно опубликованным на просторах интернета рендерам, новинка получит большой дисплей с миниатюрным вырезом под фронтальную камеру, обрамленный плоской рамкой в стиле последнего флагмана Apple.

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На тыльной стороне смартфона будет располагаться модуль основной камеры: слегка выпирающий над корпусом тройной блок с прогнозируемым матричным разрешением на 64/12/12 Мп и одиночная вспышка. Также ожидается, что диагональ дисплея составит 6,7-6,8 дюйма при максимальной частоте обновления 120 Гц.

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Автономность смартфона обеспечит аккмуляторная батарея ёмкостью 4800 мАч. Кроме того, гаджет получит USB-порт стандарта Type-C, а 3,5-миллиметрового аудио разъёма под наушники не предусмотрено.

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Аппаратная основа, скорее всего, будет представлена в двух версиях: на процессоре Qualcomm Snapdragon 875 или фирменном процессоре производителя Samsung Exynos 2100 с поддержкой сетей нового поколения 5G.