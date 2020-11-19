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Сегодня Илон Маск официально подтвердил свой статус одного из самых богатых людей на земле, лихо обойдя на повороте даже такого титана, как Марк Цукерберг с его 103-миллиардным состоянием.

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Долларовый миллиардер смог попасть в тройку лидеров в этом рейтинге благодаря резкому скачку акций своего самого знаменитого детища Tesla. Так, буквально за один день ценные бумаги компании сделали Маска богаче на целых 10 миллиардов, в результате чего его состояние перевалило за 120 млрд. долларов США.

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Немыслимые деньги, которые удалось заработать на вложении акций в портфель S&P 500, содержащий ценные бумаги более 500 самых крупных компаний-игроков на американской фондовой бирже. Что же, акции Tesla полностью соответствуют всем требованиям для инвестирования в этот портфель, поскольку их рыночная капитализация уже давно превысила минимальные 8,2 млрд. долларов, да и во всех последних квартальных отчётах они демонстрировали устойчивый плюс.

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Всего же объём капитализации легендарного автоконцерна составляет около 386 млрд. долларов, превысив показатель роста на 400% с начала текущего года. И если ещё в марте состояние Маска не доходило до 25 млрд., то сегодня оно превысило 120 млрд. К слову, больше только у Билла Гейтса ($128 млрд.) и основателя Amazon Джеффа Безоса со 183 млрд. долларов.