Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира, обойдя Марка Цукерберга
Сегодня Илон Маск официально подтвердил свой статус одного из самых богатых людей на земле, лихо обойдя на повороте даже такого титана, как Марк Цукерберг с его 103-миллиардным состоянием.
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Долларовый миллиардер смог попасть в тройку лидеров в этом рейтинге благодаря резкому скачку акций своего самого знаменитого детища Tesla. Так, буквально за один день ценные бумаги компании сделали Маска богаче на целых 10 миллиардов, в результате чего его состояние перевалило за 120 млрд. долларов США.
Немыслимые деньги, которые удалось заработать на вложении акций в портфель S&P 500, содержащий ценные бумаги более 500 самых крупных компаний-игроков на американской фондовой бирже. Что же, акции Tesla полностью соответствуют всем требованиям для инвестирования в этот портфель, поскольку их рыночная капитализация уже давно превысила минимальные 8,2 млрд. долларов, да и во всех последних квартальных отчётах они демонстрировали устойчивый плюс.
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Всего же объём капитализации легендарного автоконцерна составляет около 386 млрд. долларов, превысив показатель роста на 400% с начала текущего года. И если ещё в марте состояние Маска не доходило до 25 млрд., то сегодня оно превысило 120 млрд. К слову, больше только у Билла Гейтса ($128 млрд.) и основателя Amazon Джеффа Безоса со 183 млрд. долларов.
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