Sony vs Microsoft: консоль PlayStation 5 лидирует по продажам в Японии
После выпуска двух игровых консолей Microsoft Xbox Series X и S можно наблюдать их условный баттл с PlayStation 5 от японского производителя Sony, и уже сегодня можно с уверенностью заявить о том, что в Японии лидирует именно она.
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По крайней мере, по продажам точно, в пользу чего говорят сухие статистические данные по реализации, которые приводит независимое информационное издание Страны восходящего солнца Famitsu. Согласно им, только за 4-е первых дня с момента запуска продаж последней приставки Sony удалось реализовать более 118 тыс. единиц, тогда как объёмы Xbox Microsoft не превысили 21 тыс.
Что тут говорить – разница налицо, и она явно не в пользу Xbox. Однако оглядываясь на прошлогодние продажи, вырисовывается довольно интересная тенденция, ведь если PlayStation разошлась тиражом в 322 тыс., то объём продаж Xbox не превысил 24 тыс. То есть получается, что спрос на родную для Японии консоль упал в три раза, тогда как для продукции Microsoft потери по сравнению с прошлым годом не превысили 12,5%.
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Конечно, ситуация может измениться в любой момент, особенно если учесть, что относительно невысокий спрос на 5-е поколение PlayStation обусловлен ограниченными поставками. Проще говоря, спрос в значительной мере превышает предложение, поэтому остаётся только догадываться, какими могут быть продажи, если удастся его удовлетворить.
Для понимания масштаба этого ажиотажа, стоит отметить, что в Японии первые пять партий новых консолей были выкуплены ещё до официального старта продаж.
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