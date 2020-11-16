В скором будущем на смену PlayStation 5 и Xbox Series X придут облачные сервисы
Технологии настолько стремительно меняются, что простые обыватели едва поспевают за новыми тенденциями. Вот и эпоха игровых консолей подходит к завершению, поскольку уже в ближайшее время им на смену могут прийти облачные сервисы.
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Во всяком случае такого мнения придерживаются эксперты компании Citi Securities Japan, утверждающие, что к концу жизненного цикла консолей нового поколения, продолжительность которого составит примерно 6-7 лет, они просто не смогут конкурировать с облачными службами. Последние однозначно продолжат своё развитие, в пользу чего говорит история Google Stadia, Project xCloud, а также GeForce Now. А игровые приставки будут дорожать, постепенно становясь всё более неконкурентоспособными на рынке.
Кроме того, ожидается серьёзное расширение библиотеки доступных по цене бесплатных игр. И это далеко не самые главные преимущества таких сервисов, ведь с их помощью можно будет запускать любые платформы и приложения даже на скромных устройствах с низкой производительностью.
Всё что понадобится пользователю, это просто обеспечить высококачественное интернет-соединение, этот нюанс также позволяет прогнозировать скорый отказ от узкоспециализированных геймерских консолей в пользу различных служб, позволяющих запускать даже самый резвый гейминг на любых устройствах.
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