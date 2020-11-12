Foxconn планирует наладить в США сборку серверного и телекоммуникационного оборудования
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Несмотря на то, что основной контрактный производитель продукции Apple в Тайване Foxconn переживает не самые лучшие времена в связи с задержкой анонса последнего флагмана, из-за которой выручка предприятия упала на 7%, компания не отказывается от планов расширения производства за пределами островного государства.
Речь идёт о запланированном ранее открытии завода по производству телевизоров компании в штате Висконсин. Ранее Дональд Трамп одобрил это решение, и к счастью для Foxconn ситуация не изменилась даже после недавних выборов в США, хотя выделенные под это дело промышленные здания по-прежнему пустуют.
Причина заминки обусловлена изучением спроса, актуального для американского рынка. В перспективе это означает, что после долгожданного запуска производство может сосредоточиться на создании небольших ЖК-панелей, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также ИИ-продукции.
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Определённый оптимизм вселяют и растущие доходы компании от реализации 12-го поколения «яблочных» смартфонов. Так, общая доля от продаж мобильной электроники составила 41%, тогда как 21% пришёлся на ноутбуки и различную вычислительную технику, а оставшиеся 28% на серверные решения для облачных систем.
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