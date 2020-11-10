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Похоже, южнокорейский лидер Samsung продолжает ломать голову над тем, как удивить почитателей собственной продукции. Во всяком случае, в пользу этого говорят опубликованные авторитетным ресурсом LetsGoDigital рендеры, разработанные известным в мире технологий итальянским дизайнером Snoreyn.

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Пока судить о разработке слишком рано, так как на сегодняшний день она только получила патент, и совсем не факт, что всё закончится практической реализацией. Тем не менее помечтать можно, тем более, что изображения вышли очень уж сочными.

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Так, если проект всё-таки будет воплощен в реальность, то мир увидит очень стильный слайдер в ультратонком корпусе, оснащённом всесторонним экраном. То есть, дисплей будет на передней и задней панели, и даже на боковых гранях устройства, что позволит в значительной мере расширить функциональную составляющую смартфона.

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Удивит и размещение камеры, спрятанной между половинками слайдера. При этом речь идёт об одном блоке с несколькими датчиками, которые смогут выполнять функции фронтальной и основной камеры. Такой подход сильно упростит эксплуатацию смартфона, позволив любителям селфи получать самые качественные снимки.