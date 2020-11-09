Slashleaks опубликовал рендеры флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra в прозрачном силиконовом чехле
Известный интернет-ресурс SlashLeaks, специализирующийся на инсайдах о предстоящих новинках популярных компаний, разместил на своих страницах рендер нового флагмана Galaxy S21 Ultra южнокорейской компании Samsung в прозрачном чехле из силикона.
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На опубликованных изображениях видно, что новинка будет оснащена большим безрамочным дисплеем Infinity-O с крошечным вырезом для селфи-камеры, разместившимся посередине верхней части экрана. Основной блок получит четыре датчика и светодиодную вспышку, хотя не исключено, что её место может занять ещё одна, пятая по счёту камера.
Судя по корпусу, 3,5-миллиметрового разъёма не предусмотрено, и весь внешний интерфейс ограничится одним USB-портом Type-C и физическими кнопками управления, которые получат свое размещение на одной из боковых граней.
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Кроме того, в сети ходят слухи, что аппаратной основой нового Galaxy станет топовый чип Snapdragon 875 от Qualcomm. Рассматривается также вариант с фирменным процессором Exynos 2100 от Samsung. Что касается остальных характеристик, то ожидается, что флагман получит большой 6,8-дюймовый дисплей, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с функцией быстрого заряда на 65 Вт и операционную систему Android 11.
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Официальная презентация новинки запланирована на 14 января 2021 года.
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