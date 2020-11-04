Новый смартфон Samsung Galaxy M12 / F12 получит квадромодуль и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч
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На известном интернет-ресурсе 91mobiles опубликовали спецификации и фотографии мобильного устройства, находящегося в настоящее время в производстве, при ознакомлении с ними выяснилось несколько важных нюансов о готовящемся к выпуску новом смартфоне из линейки Galaxy.
В инсайдерские кадры попала задняя панель устройства, на которой выгравировано обозначение SM-M127F и SM-F127G. Скорее всего, модель будет представлена на рынке под названием Galaxy M12 или Galaxy F12, и оснащена 6,7-дюймовым экраном с миниатюрным вырезом для фронтальной камеры.
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Что касается основной камеры устройства, то судя по фото его тыльной панели, речь пойдёт о квадромодуле, который будет заключен в общий блок с закругленными уголками. Под ним же расположится вспышка, которая получит отдельный вырез на крышке.
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Боковой снимок задней части корпуса позволяет делать определенные выводы и насчёт интерфейса аппарата, который с большей степенью вероятности получит 3,5-миллиметровый разъём для проводной гарнитуры, USB-порт Type-C и сканер отпечатка пальца.
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Но главным прогнозируемым особенностями смартфона станут ёмкий аккумулятор на 7000 мА·ч, фирменный процессор производителя Exynos и сетевая поддержка 4G/LTE. В то же время не стоит забывать, что далеко не все прогнозы могут оправдаться. Поэтому с выводами лучше подождать до официальной презентации, которая должна состояться уже в этом квартале.
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