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Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» готовит грандиозный проект «Сфера», под эгидой которого планируется запустить и объединить на земной орбите до 600 разных спутников. Ожидается, что они будут использоваться для обеспечения связи, мониторинга Земли и навигации.

Кое-что о планируемом запуске первых спутниковых аппаратов стало известно уже сейчас, благодаря руководителю одного из ведущих департаментов организации Сергею Прохорову. Согласно его заявлению, пилотные запуски могут стартовать уже в 2024 году, при условии, что уже в 2021 начнётся их финансирование.

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Иллюстрации «Роскосмоса»

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Прежде всего, будет развёрнут высокоорбитальный сегмент, за которым последуют и низкоорбитальные спутники с параллельным созданием комплексного радиолокационного мониторинга. Примечательно, что для создания последнего будут использоваться малые космические аппараты.

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Иллюстрации «Роскосмоса»

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Несмотря на то, что проект пока ещё не встал на полноценные рельсы, уже сейчас можно утверждать, что он сыграет определяющую роль в развитии российской и мировой космонавтики в целом.

И дело тут не только в метеорологии, дистанционном зондировании планеты и прогнозировании, ведь специалисты уже сейчас отмечают тот факт, что помимо прочего «Сфера» повысит востребованность в новых ракетах-носителях.