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Компания Raspberry Pi Foundation, специализирующаяся на выпуске одноплатных ПК, на днях анонсировала нестандартную новинку Raspberry Pi 400, которая представляет собой устройство «2 в 1» – компактную клавиатуру со встроенным компьютером.

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Необычность устройства бросается в глаза, ведь помимо компактного форм-фактора эта модель не получила привычный блок с цифровыми клавишами, располагающийся справа. Устройство построено на базе фирменной системной платы, оснащённой SoC Broadcom BCM2711 с четырьмя ARM ядрами Cortex-A72 на 1,8 ГГц и 4-гигабайтным ОЗУ стандарта LPDDR4-3200.

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На задней панели клавиатуры расположены все необходимые модули и порты, включая сетевой разъём Gigabit Ethernet, два USB-порта третьего поколения и один второго, разъём GPIO с 40 контактами, а также микро-HDMI и USB Type-C.

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Для беспроводной передачи данных предусмотрены модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, работающий в двух диапазонах на частоте 2,4 и 5 ГГц, а для сохранения информации – слот для карты памяти microSD.

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Размеры устройства составляют 28,6 х 12,2 х 2,3 см. Стоимость новинки – от $70 без коннекторов и дополнительных аксессуаров, которые при желании можно купить в расширенном комплекте с компьютерной мышью, кабелем и картой памяти с Raspberry Pi OS.