Raspberry Pi 400 - нестандартная клавиатура со встроенным компьютером
Компания Raspberry Pi Foundation, специализирующаяся на выпуске одноплатных ПК, на днях анонсировала нестандартную новинку Raspberry Pi 400, которая представляет собой устройство «2 в 1» – компактную клавиатуру со встроенным компьютером.
реклама
Необычность устройства бросается в глаза, ведь помимо компактного форм-фактора эта модель не получила привычный блок с цифровыми клавишами, располагающийся справа. Устройство построено на базе фирменной системной платы, оснащённой SoC Broadcom BCM2711 с четырьмя ARM ядрами Cortex-A72 на 1,8 ГГц и 4-гигабайтным ОЗУ стандарта LPDDR4-3200.
На задней панели клавиатуры расположены все необходимые модули и порты, включая сетевой разъём Gigabit Ethernet, два USB-порта третьего поколения и один второго, разъём GPIO с 40 контактами, а также микро-HDMI и USB Type-C.
реклама
реклама
Для беспроводной передачи данных предусмотрены модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, работающий в двух диапазонах на частоте 2,4 и 5 ГГц, а для сохранения информации – слот для карты памяти microSD.
реклама
Размеры устройства составляют 28,6 х 12,2 х 2,3 см. Стоимость новинки – от $70 без коннекторов и дополнительных аксессуаров, которые при желании можно купить в расширенном комплекте с компьютерной мышью, кабелем и картой памяти с Raspberry Pi OS.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила