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Известный в широких кругах бренд SPC Gear, являющийся дочерним предприятием SilentiumPC, презентовал новую механическую клавиатуру GK630K, официальный старт продаж которой запланирован уже на первую декаду ноября.

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реклама К слову, последние обеспечивают максимально корректное распознание нажатия сразу нескольких клавиш, что только ускоряет текстовый набор, исключая ошибки. Помимо прочего, стоит обратить внимание на 18 режимов работы RGB-подсветки, разбитой на отдельные блоки, настроить работу которых можно с помощью фирменного ПО компании SPC Gear.

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Как уже было сказано ранее, клавиатура, выполненная в классическом чёрном цвете, вышла очень компактной, получив габариты 40 х 19 х 5 см при весе 915 г. При этом предусмотрено только проводное подключение, для чего в комплектации клавиатуры имеется 1,8-метровый кабель с USB-интерфейсом.

Ожидается, что стоимость новинки не превысит 55 евро.