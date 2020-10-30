SPC Gear анонсировала механическую клавиатуру с RGB-подсветкой для геймеров
Известный в широких кругах бренд SPC Gear, являющийся дочерним предприятием SilentiumPC, презентовал новую механическую клавиатуру GK630K, официальный старт продаж которой запланирован уже на первую декаду ноября.
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Среди ключевых особенностей клавиатуры стоит выделить её компактный форм-фактор, а также отсутствие привычного цифрового блока, что делает модель оптимальной для выездных геймерских турниров. Кроме того, разработчиками предлагается сразу несколько модификаций на выбор: Kailh Red, Kailh Brown и Kailh Blue, каждая из которых поддерживает функции Anti-Ghosting и N-Key Rollover.
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К слову, последние обеспечивают максимально корректное распознание нажатия сразу нескольких клавиш, что только ускоряет текстовый набор, исключая ошибки. Помимо прочего, стоит обратить внимание на 18 режимов работы RGB-подсветки, разбитой на отдельные блоки, настроить работу которых можно с помощью фирменного ПО компании SPC Gear.
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Как уже было сказано ранее, клавиатура, выполненная в классическом чёрном цвете, вышла очень компактной, получив габариты 40 х 19 х 5 см при весе 915 г. При этом предусмотрено только проводное подключение, для чего в комплектации клавиатуры имеется 1,8-метровый кабель с USB-интерфейсом.
Ожидается, что стоимость новинки не превысит 55 евро.
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