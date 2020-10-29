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Китайский производитель OPPO готовит большой сюрприз для поклонников своей продукции в виде смартфона K7x с поддержкой сетей нового поколения 5G.

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И хотя до официального релиза, запланированного на 4 ноября, ещё есть время, компания уже опубликовала тизер, готовящейся к выходу модели. Согласно ему, аппарат получит многомодульную основную камеру в прямоугольном блоке, большой безрамочный дисплей и новомодную плоскую рамку в стиле 12-го Айфона.

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Кроме того, в сети появился инсайд о том, что диагональ дисплея новинки составит 6,5 дюйма при соотношении сторон 20:9. При этом инсайдер заявляет о поддержке полноэкранного формата Full HD+, а также об оснащении смартфона мощным 8-ядерным процессором, 6-гигабайтной оперативной памятью и двумя конфигурциями встроенного хранилища на 64 и 256 ГБ.

Имеется также информация о камерах мобильного устройства: основной блок смартфона получит сразу четыре датчика с 48-мегапиксельным разрешением матрицы для главного из них, и весьма приличную фронталку на 16 Мп.

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Порадует покупателей и автономность флагмана, которую обеспечит ёмкая батарея на 5000 мАч. Работать смартфон будет на установленной по умолчанию операционной системе Android 10-й версии, если, конечно, этому инсайду суждено будет оправдаться.