Флагманы Samsung Galaxy S21 получат дисплеи нового поколения под названием Blade
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Самый крупный южнокорейский производитель Samsung собирается переводить свои флагманы на новый стандарт, используя для этих целей уникальные безрамочные дисплеи собственного производства Blade.
Во всяком случае, такую информацию приводит авторитетный ресурс LetsGoDigital, утверждая, что уже следующий смартфон всемирно известного бренда может получить такое оснащение. Напомним, что на очереди компании смартфон из флагманской линейки Galaxy S21 и именно он может быть укомплектован инновационным дисплеем.
Что же касается перспектив экрана нового поколения, то буквально вчера (26 октября) разработчики подали заявку на регистрацию патента Blade в европейское ведомство по интеллектуальной собственности EUIPO. И пока речь идёт о довольно ёмком понятии, под которое подпадают чуть ли не любые плоские сенсорные дисплеи и OLED-панели.
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То есть никакой конкретики не приводится, и остаётся только догадываться о том, какой сюрприз подготовили поклонникам своей продукции в южнокорейской компании. Единственный момент, который подвергся огласке, сводится к тому, что новые дисплеи Samsung будут иметь по контуру миниатюрные рамки классической плоской формы.
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