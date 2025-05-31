Илон Маск добивается в Вашингтоне принятия закона, который может открыть дорогу беспилотным автомобилям Tesla в США.

Илон Маск вновь сосредоточил внимание на законодательных инициативах, касающихся автономного транспорта. На этот раз, по данным Bloomberg, предприниматель начал активное взаимодействие с Конгрессом США, лоббируя принятие нового закона. Речь идёт о проекте «Autonomous Vehicle Acceleration Act», который был официально внесён 15 мая. Источники издания утверждают, что Маск и его приближённые лично связывались с некоторыми конгрессменами, чтобы поддержать продвижение инициативы.

Эта активность разворачивается на фоне предстоящего запуска новой услуги компании Tesla в Остине. Уже в июне в Техасе может начать работу тестовая служба роботакси, использующая беспилотные электромобили без педалей и рулевого колеса. Серийный выпуск этих машин, получивших название Cybercab, также находится в планах Tesla. Однако до начала полномасштабной эксплуатации остаётся нерешённым один ключевой вопрос — отсутствие в США чёткой правовой базы, регулирующей автономные перевозки. Именно эту проблему и стремится решить Маск путём законодательных инициатив.

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Хотя он недавно покинул должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE) и больше не числится официальным советником президента Дональда Трампа, его влияние в Вашингтоне сохраняется. Маск по-прежнему рассматривает технологии автономного вождения как важную составляющую будущего Tesla и подчёркивает их роль в долгосрочной стратегии компании. По его мнению, именно искусственный интеллект, робототехника и беспилотный транспорт будут определять развитие не только конкретной компании, но и всей отрасли.