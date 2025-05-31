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XPeng представила электромобиль MONA M03 Max стоимостью $20 000 с бесплатным ИИ-автопилотом
Автомобиль оснащён продвинутым ИИ-автопилотом без подписки, голосовым помощником и запасом хода до 620 км.

Китайский производитель XPeng представил новую модель электромобиля — MONA M03 Max. Машина ориентирована на сегмент с доступной стоимостью, но при этом оснащена комплексной системой автономного управления, основанной на использовании искусственного интеллекта.

Источник изображения: XPeng

Электромобиль построен на платформе Turing, в основе которой — чип Nvidia Orin-X. Этот процессор выдаёт вычислительную мощность 508 TOPS, что существенно выше среднего показателя в данном ценовом диапазоне. Автомобиль распознаёт до пятидесяти типов объектов и элементов дорожной инфраструктуры благодаря системе Surround Reality и 27 встроенным сенсорам. Ключевая особенность — отсутствие платных подписок на автопилот: весь функционал доступен сразу.

Источник изображения: XPeng

Система управления реализована таким образом, что водитель может в любой момент взять управление на себя. Искусственный интеллект при этом не отключается — сохраняется взаимодействие с системой без резких переключений или обязательного выхода из режима помощи.

С точки зрения автономии движения модель представлена в двух основных вариантах: с запасом хода 600 и 502 километра. Также доступна модификация Plus, у которой эти показатели увеличены до 620 и 515 километров соответственно.

Источник изображения: XPeng

Внутреннее пространство автомобиля оборудовано мультимедийным комплексом нового поколения AI Tianji 5.7.0. Центральным элементом является 15,6-дюймовый дисплей, дополненный аудиосистемой из 18 динамиков.

Голосовое управление реализовано через помощника XGPT, построенного на языковой модели. Система поддерживает сложные многоступенчатые команды, может работать в режиме диалога и обрабатывает большую часть голосовых запросов в течение одной секунды.

Источник изображения: XPeng

На данный момент MONA M03 Max продаётся только на внутреннем рынке. Стартовая цена — около 20 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет приблизительно 1,6 миллиона рублей. Компания подтвердила планы по выходу последующих моделей семейства MONA на международные рынки.

Ранее, начиная с августа 2024 года, была выпущена версия MONA M03 Pro. С тех пор XPeng отгрузила 120 тысяч машин, что стало рекордным показателем среди китайских стартапов в отрасли электромобилей.

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#искусственный интеллект #электромобили #китайские производители #xpeng motors
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