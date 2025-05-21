NVIDIA и MGX инвестируют миллиарды в строительство самого мощного ИИ-центра Европы

Проект нового дата-центра на основе искусственного интеллекта, который будет построен во Франции, объединяет интересы сразу нескольких стран, технологических компаний и инвестиционных фондов. На этот раз ключевыми участниками стали NVIDIA, MGX из Абу-Даби, французские структуры Bpifrance SACA, стартап Mistral, а также крупные национальные игроки — Bouygues SA, EDF Group и высшая политехническая школа Ecole Polytechnique. Объект, по заявлению сторон, станет самым масштабным центром обработки данных в Европе и будет располагаться недалеко от Парижа. Заявленная мощность будущего ИИ ЦОД составит 1,4 гигаватта.

Информация о проекте появилась после того, как в феврале текущего года Франция и Объединённые Арабские Эмираты подписали договор о сотрудничестве в сфере ИИ. Уже тогда заговорили о намерениях инвестировать в цифровую инфраструктуру государства до 50 миллиардов евро. Сейчас эти планы начинают обретать форму: по данным администрации президента Франции, в кампус уже вложили 8,5 миллиарда евро, и первую очередь объекта планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году. Общая сумма инвестиций в национальную ИИ-инфраструктуру достигает 109 миллиардов евро, как ранее объявлял глава государства.

Позиционирование нового дата-центра как «самого крупного в Европе» — это не просто вопрос масштабов. У проекта есть политическая и стратегическая подоплёка. ОАЭ стремятся диверсифицировать собственную экономику, делая ставку на передовые цифровые технологии и выстраивая новые каналы влияния за пределами региона. Франция, в свою очередь, нацелена на формирование собственной ИИ-экосистемы, независимой от технологического доминирования США и Китая. Идея независимого европейского ИИ, озвученная Эмманюэлем Макроном, нашла практическое продолжение в этой инициативе.

Фото: Krishna Prasad/Fast Company Middle East

MGX, выступающая здесь в роли одного из центральных партнёров, ранее уже участвовала в международных ИИ-проектах. Она сотрудничала с OpenAI, компанией Илона Маска xAI и инвестировала в инициативу США Stargate. Выбор NVIDIA в качестве технологического поставщика для нового дата-центра выглядит логичным: компания сохраняет ведущие позиции на рынке вычислительного оборудования для задач ИИ и суперкомпьютеров. Подрядчики, привлечённые к строительству, также имеют весомый опыт. Конгломерат Bouygues SA будет отвечать за реализацию строительной части, EDF обеспечит энергетическую инфраструктуру, а Ecole Polytechnique подключится на уровне научных исследований. Последнее важно ещё и потому, что этот университет уже сотрудничает с Университетом ИИ имени Мохамеда бин Заида в Абу-Даби — этот контакт может быть задействован при проектировании академической и исследовательской составляющей будущего кампуса.

Объявление о строительстве нового центра совпало с чередой похожих заявлений от крупных компаний в других странах. В январе 2025 года индийская Reliance заявила о планах создать «самый крупный дата-центр в мире», но уже в апреле аналогичное заявление сделала канадская компания, предложив собственную концепцию глобального вычислительного комплекса. В этой гонке на масштаб и производительность у каждого игрока свой подход, но на текущем этапе французский проект выделяется плотной международной кооперацией и мощной поддержкой со стороны государства.

Ожидается, что кампания по строительству и запуску центра займет не менее трёх лет. За это время стороны намерены не только подготовить инженерную и энергетическую инфраструктуру, но и выстроить всю технологическую экосистему вокруг дата-центра. В условиях стремительного роста спроса на вычислительные ресурсы и развитие языковых моделей нового поколения проект может оказаться ключевым для укрепления позиций Европы в сегменте высоких технологий.