60 миллионов пользователей просматривали боксерский поединок Майка Тайсона с Джейком Полом на Netflix, но мероприятие столкнулось с критикой из-за технических проблем и недостаточного интереса зрителей.

Компания Netflix сообщила, что 60 миллионов пользователей по всему миру наблюдали за первым боксерским поединком Майка Тайсона с Джейком Полом в прямом эфире. Несмотря на то, что мероприятие было названо «рекордным», оно подверглось серьезной критике из-за технических проблем. Многие зрители столкнулись с проблемами буферизации, а некоторые и вовсе не смогли посмотреть поединок.

Поединок, проходивший на стадионе AT&T в Техасе, завершился поражением 58-летнего бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона от 27-летнего боксера. Несмотря на то, что поединок привлек огромное внимание зрителей, многие фанаты сочли его недостаточно интересным.

Хотя Netflix рекламировала мероприятие как бесплатное для подписчиков, платформа столкнулась с негативной реакцией в Интернете. Зрители выражали недовольство по поводу сбоев, а некоторые называли бой «несмотрибельным».

Технические неполадки - не новость для Netflix. Эксперты предполагают, что беспрецедентный спрос на бой Тайсона и Пола перегрузил инфраструктуру Netflix. Крис Стокел-Уокер, репортер из отдела технологий, отметил, что Netflix необходимо решить эти проблемы, поскольку компания планирует расширить сферу спортивных трансляций, включая сделку с WWE.

Популярность поединка продемонстрировала потенциал прямых трансляций спорта на Netflix, но технические проблемы заставили многих усомниться в способности платформы справляться с такими событиями.