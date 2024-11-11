Он обещал создать резерв биткоина и ослабить ограничения для криптоиндустрии. При таких условиях цены на биткоин потенциально могут достичь $100 000.

Цена биткойна впервые превысила отметку в 80 000 долларов (62 000 фунтов стерлингов) после явной победы Дональда Трампа на выборах в США на прошлой неделе. Республиканцы также близки к получению полного контроля над Конгрессом, уже завоевав президентское кресло и большинство в Сенате.

Во время своей предвыборной кампании избранный президент обещал сделать США «криптостолицей планеты». Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, в этом году подорожал более чем на 80%, в то время как другие криптовалюты, например dogecoin, поддерживаемый видным сторонником Трампа Элоном Маском, также демонстрируют рост.

Перед выборами Трамп пообещал создать стратегический резерв биткоина и назначить финансовых регуляторов, поддерживающих цифровые активы, что дало надежду на то, что он ослабит ограничения для криптоиндустрии. Трамп заявил, что планирует снять с должности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, который был назначен Джо Байденом в 2021 году и возглавлял регуляторные меры по борьбе с криптовалютами.

«Если администрация Трампа отменит регулирование криптовалют, трудно не рассматривать это как положительный фактор для сектора», - прокомментировал Мэтт Симпсон, рыночный аналитик StoneX Financial, отметив, что цены на биткоин потенциально могут достичь $100 000. Однако он предупредил, что рынок по-прежнему подвержен резким распродажам, что может сказаться на мелких инвесторах.

Более широкая программа Трампа по снижению налогов и уменьшению регулирования бизнеса подстегнула ралли в других инвестициях после его победы на выборах. С потенциальным контролем республиканцев над исполнительной и законодательной ветвями власти его политика может быть реализована с большей легкостью. Основные фондовые индексы, доллар США и облигации выросли за последние дни.