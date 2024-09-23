Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на выборах в 2028 году, если он проиграет предстоящие президентские выборы в ноябре. Трамп выразил оптимизм по поводу текущей кампании, но также упомянул о возможности поражения.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует снова баллотироваться на выборах в 2028 году, если проиграет предстоящие в ноябре президентские выборы. В свои 78 лет Трамп был кандидатом от республиканцев на трех национальных выборах подряд и оказал значительное влияние на партию за последние восемь лет.

В интервью Sinclair Media Group его спросили, может ли он представить себе другую кампанию, если проиграет вице-президенту-демократу Камале Харрис. Он ответил: «Нет, не представляю... Думаю, на этом все». Однако он выразил оптимизм по поводу своей нынешней кампании, заявив: «Надеюсь, мы будем очень успешны».

Американский закон запрещает президентам занимать свой пост более двух сроков, поэтому независимо от того, выиграет он эти выборы или проиграет, избрание в 2028 году маловероятно. Исторически сложилось так, что Трамп редко признавал возможность проигрыша, часто воодушевляя своих сторонников уверенными заявлениями о победе. Однако сейчас он уже второй раз за четыре дня упоминает о перспективе поражения.

На недавнем мероприятии, организованном Израильско-американским советом, Трамп предположил, что если он проиграет, то еврейские избиратели будут нести определенную ответственность, заявив: «Они знают, что, черт возьми, произойдет, если я не выиграю эти выборы?» Его высказывания вызвали критику со стороны кампании Харриса и таких организаций, как Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

Недавние комментарии Трампа могут отражать изменения в политическом ландшафте с тех пор, как Харрис стала кандидатом от демократов после того, как президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов. В августе кампания Харрис собрала более 190 миллионов долларов, обогнав кампанию Трампа и связанных с ним организаций на 130 миллионов долларов.

Согласно текущим средним национальным опросам, Харрис опережает Трампа, а опрос CBS показал, что она лидирует с перевесом 52% против 48%. В важнейших штатах, где идет борьба, ее преимущество меньше - 51% к 49%, что лучше, чем в предыдущем опросе. Опрос NBC также показывает, что она лидирует на пять пунктов по стране и повышает благосклонность избирателей.

Несмотря на эти показатели, Трамп сохраняет преимущество по таким важнейшим вопросам, как экономика, стоимость жизни и иммиграция.