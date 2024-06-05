Палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) после запроса ордеров на арест израильских чиновников.

Палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС). Этот шаг последовал за требованием прокурора МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта по обвинениям, связанным с конфликтом в Газе. Прокурор также просит выдать ордера на арест трех лидеров ХАМАС.

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Законопроект, внесенный республиканцами, направлен на блокирование въезда в США должностных лиц МУС, участвующих в деле. Он прошел с результатом 247-155 голосов, в основном при поддержке республиканцев, при этом 42 демократа также проголосовали «за». Тем не менее, законопроект вряд ли станет законом, поскольку для этого он должен пройти в Сенате, контролируемом демократами, и быть подписанным президентом Джо Байденом, который выразил решительное несогласие с законопроектом.

Если законопроект будет принят, он аннулирует американские визы, которыми обладают чиновники МУС, и ограничит их сделки с недвижимостью в США. Некоторые демократы Сената, например Джон Феттерман, поддерживают санкции против МУС. Конгрессмен Чип Рой, представивший законопроект, назвал МУС «масштабной угрозой суверенитету США».

Несмотря на поддержку Израиля, демократы, выступавшие против законопроекта, критиковали его за то, что он потенциально вынуждает США вводить санкции против стран-союзников, поддерживающих МУС. Белый дом также выступил против санкций, заявив, что существуют более эффективные способы защиты Израиля и содействия международному правосудию.