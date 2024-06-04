Китай обвиняет Великобританию в вербовке супружеской пары в качестве шпионов. Согласно заявлению Министерства государственной безопасности, они были завербованы MI6 после того, как оперативники использовали "сильную тягу к деньгам".

Китай обвинил разведывательную службу Великобритании в вербовке супружеской пары в качестве шпионов. Согласно заявлению Министерства государственной безопасности, двое китайских государственных служащих были завербованы MI6 после того, как оперативники использовали «сильную тягу к деньгам» одного из них.

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Эти обвинения последовали за недавними обвинениями Великобритании в адрес двух человек в якобы шпионаже в пользу Китая, которые Пекин отверг как «злобную клевету».

Китай не сообщил, как он раскрыл дело, заявив лишь, что оно стало результатом «тщательного расследования». Пока дело продолжается, китайские чиновники не уточнили, будут ли предъявлены обвинения супругам. Би-би-си обратилась за ответом к правительству Великобритании, которое отказалось давать комментарии по вопросам разведки.

Причины, побудившие Пекин предать огласке это дело, остаются неясными. Чонг Джа-Иан, ученый из китайского отделения Карнеги, предполагает, что это может быть формой мести, но отмечает, что Пекин и в прошлом арестовывал людей за шпионаж. Непрозрачность китайской коммунистической партии и ее судебной системы, особенно в отношении дел о шпионаже, затрудняет проверку деталей, добавил д-р Чонг.

С момента запуска Министерство государственной безопасности Китая ведет активную работу на своем официальном канале, предостерегая граждан от тактики иностранного шпионажа, предостерегая от фотографирования военной техники или работы в организациях, передающих данные о полетах китайских самолетов за границу.