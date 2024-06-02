Два правых израильских министра угрожают выходом из правительства, если Нетаньяху примет предложение Байдена о прекращении огня в Газе.

Два крайне правых израильских министра пригрозили выйти из состава правящей коалиции, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа в пятницу.

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Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир высказались против любого соглашения до того, как ХАМАС будет уничтожен. Лидер оппозиции Яир Лапид, однако, пообещал поддержать правительство, если Нетаньяху поддержит план. Нетаньяху настаивает на том, что постоянного перемирия не будет до тех пор, пока военный и управленческий потенциал ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники освобождены.





Предложение Байдена, состоящее из трех частей, включает в себя шестинедельное прекращение огня, вывод войск ЦАХАЛа из населенных районов Газы, освобождение всех заложников, постоянное «прекращение боевых действий» и план масштабного восстановления Газы. Смотрич и Бен-Гвир заявили, что не останутся в правительстве, которое примет это предложение без полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Они назвали сделку безрассудной и победой терроризма.





Правая коалиция Нетаньяху, имеющая незначительное большинство в парламенте, опирается на такие фракции, как «Оцма Иегудит» Бен-Гвира и «Религиозный сионизм» Смотрича, чтобы сохранить власть. Партия Лапида «Еш Атид», имеющая 24 места, предложила поддержать сделку с заложниками, если ультраправые министры покинут правительство.





Когда десятки тысяч людей вышли на митинг в Тель-Авиве, призывая Нетаньяху принять предложение Байдена, между демонстрантами и полицией начались потасовки. Демонстранты требовали отставки Нетаньяху и заключения сделки по освобождению заложников.





Посредники из Египта, Катара и США призвали обе стороны к заключению соглашения. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также поддержал план, заявив, что больше помощи может поступить в Газу, если ХАМАС согласится на прекращение огня.





Один из высокопоставленных политиков ХАМАС заявил, что они примут соглашение, если Израиль согласится. Офис Нетаньяху повторил условия Израиля для прекращения войны: уничтожение потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля.





Тем временем бои в Рафахе продолжались, сообщалось об ударах израильской авиации по южному городу Газы на границе с Египтом, а также об обстрелах и стрельбе в городе Газа. По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, с начала конфликта 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек и захватив 252 заложника, в Газе погибло более 36 000 человек.