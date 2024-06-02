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Китай заявляет, что его космический аппарат приземлился на дальней стороне Луны
Китайская миссия «Чанъэ-6» успешно приземлилась на дальней стороне Луны, целью которой является сбор образцов горных пород и почвы. Китай планирует провести еще три лунные миссии без экипажа, чтобы изучить возможность создания постоянной базы.


Китай объявил, что его космический аппарат без экипажа успешно приземлился на дальней стороне Луны, в основном неизученном регионе. Как сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), аппарат «Чанъэ-6» приземлился в бассейне Южный полюс - Эйткен в 06:23 по пекинскому времени в воскресенье (22:23 GMT в субботу).

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Миссия, запущенная 3 мая, призвана впервые собрать образцы горных пород и почвы в этом регионе. Ожидается, что зонд извлечет некоторые из самых древних пород Луны из большого кратера на Южном полюсе. Посадка представляет собой серьезную проблему из-за сложности связи с космическими аппаратами на дальней стороне Луны. Китай является единственной страной, которой ранее удалось добиться этого, благодаря миссии «Чанъэ-4» в 2019 году.


После запуска с космодрома Вэньчан космический аппарат «Чанъэ-6» вышел на орбиту Луны, после чего отделился от орбитального аппарата и спустился на дальнюю сторону. Во время спуска автономная система визуального обхода препятствий выявляла их, используя камеру видимого света, чтобы выбрать безопасную зону посадки, основываясь на яркости и темноте лунной поверхности. Спускаемый аппарат завис на высоте около 100 м над районом посадки и с помощью лазерного 3D-сканера начал медленный вертикальный спуск при поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2.


Китайские государственные СМИ назвали посадку «историческим моментом», а в Пекинском центре управления аэрокосмическими полетами после приземления раздались аплодисменты. Ожидается, что посадочный аппарат проведет до трех дней за сбором поверхностных материалов, что связано со значительными инженерными инновациями и рисками.


Профессор Джон Пернет-Фишер, эксперт по лунной геологии из Манчестерского университета, выразил волнение по поводу анализа новых образцов, которые могут дать представление о формировании планет, развитии земной коры и происхождении воды в Солнечной системе. Цель миссии - собрать около 2 кг материала с помощью бура и механической руки. Бассейн Южный полюс - Эйткен, один из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе, может дать материал из глубины мантии Луны.


Южный полюс Луны представляет интерес для будущих миссий из-за потенциального наличия льда, который может способствовать созданию человеческой базы. В случае успеха миссия вернется на Землю с образцами в специальной капсуле, сохранив материал в первозданном виде. Первоначально образцы будут анализировать ученые из Китая, а позже доступ к ним смогут получить и зарубежные исследователи.


Это уже вторая миссия Китая по сбору лунных образцов после миссии «Чанъэ-5» в 2020 году, которая привезла 1,7 кг материала с ближней стороны Луны. В этом десятилетии Китай планирует еще три лунные миссии без экипажа с целью обнаружения воды и изучения возможности создания постоянной базы. Более широкая стратегия Пекина предусматривает отправку китайского астронавта на Луну примерно к 2030 году. США также планируют вернуть астронавтов на Луну: миссия НАСА Artemis 3 запланирована на 2026 год.

#луна #исследвание #наука и окружающая среда
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Reuters: Китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил свою миссию по облету Луны на корабле Starship
Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны
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