Израильские войска покинули Джабалию после трехнедельного наступления, в результате которого были уничтожены туннели и разрушены здания.

Израильские войска покинули Джабалию на севере Газы после трехнедельного наступления, в результате которого десятки тысяч мирных жителей были вынуждены бежать. Военные сообщили, что сотни бойцов ХАМАС были ликвидированы, а в ходе операции было разрушено 10 км (6 миль) туннелей. На снимках из Джабалии видны масштабные разрушения: многоэтажные здания превратились в руины или разбомбленные снаряды.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь вошла в город спустя несколько месяцев после предыдущего вывода войск, ссылаясь на то, что ХАМАС ведет там перегруппировку.

По данным The Times of Israel, офицеры ЦАХАЛа назвали бои в Джабалии одними из самых интенсивных за все время конфликта. ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС «превратили гражданский район в укрепленный боевой комплекс», используя для атак укрытия, а также создав подземную сеть в гражданских зданиях. Они также сообщили об уничтожении ракетных пусковых установок, «готовых к использованию», и многочисленных объектов по производству оружия.

Эта вторая наземная операция в Джабалии произошла через четыре месяца после того, как ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал военный потенциал ХАМАС на севере сектора Газа. Помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предположил, что конфликт может продолжаться как минимум до конца года.

Переговоры о прекращении огня становятся все более маловероятными, поскольку в четверг ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры «в свете агрессии, блокады, голода и геноцида народа со стороны Израиля». Хамас сообщил посредникам о своей готовности достичь «полного соглашения», если Израиль прекратит боевые действия. Однако Израиль поклялся продолжать свои усилия до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован и заложники не будут возвращены.