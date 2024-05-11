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Активисты попытались взять штурмом завод Tesla в Германии
Недавний протест активистов в Германии был направлен против планов расширения завода Tesla. В результате противостояния пострадали несколько людей, и было произведено несколько арестов.

На днях значительное число климатических активистов вступило в противостояние с правоохранительными органами в Германии после попытки проникнуть на завод Tesla, расположенный недалеко от Берлина.Демонстрация, состоявшаяся в пятницу, была направлена против предполагаемого расширения единственного европейского завода Tesla. В результате протеста пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских. В ответ правоохранительные органы произвели несколько арестов и пресекли попытки активистов проникнуть на территорию предприятия.

Протестующие, которые с февраля расположились в лесу Грюнхайде, утверждают, что планы Tesla удвоить размеры своего завода пагубно скажутся на окружающей среде. В пятницу демонстранты перекрыли близлежащую автостраду и помешали железнодорожному сообщению.

Кроме того, на проселочной дороге в непосредственной близости от завода была организована сидячая акция протеста. На кадрах из социальных сетей видно, как большая толпа людей, многие из которых были одеты в синие кепки и размахивали синими флагами, устремилась к объекту, пытаясь проникнуть на территорию предприятия.

На одной из видеозаписей, подлинность которой подтверждена BBC, запечатлен момент, когда протестующим удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть на территорию завода, в результате чего несколько человек были задержаны.

Ранее на этой неделе компания Tesla объявила, что в день демонстрации завод будет временно закрыт, а сотрудникам будет предоставлена возможность работать удаленно.

#tesla #германия #берлин
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