Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации. Соединенные Штаты наложили вето, а Израиль и НО ООН выразили протест. Несколько европейских стран планируют признать палестинское государство.

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) недавно сделала значительный шаг в сторону расширения прав Палестины в организации, выступив за ее принятие в качестве полноправного члена. С 2012 года Палестина имела статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации, что дает определенные права, хотя и не такие, как у полноправного члена. Решение о предоставлении полноправного членства является прерогативой Совета Безопасности ООН. Недавно Соединенные Штаты наложили вето на заявку о предоставлении полноправного членства. Однако голосование ГА ООН в пятницу можно трактовать как выражение солидарности с палестинцами.

Махмуд Аббас, президент Палестины, выразил свое одобрение резолюции, истолковав ее как поддержку усилий палестинцев по обеспечению еще одного голосования по этому вопросу в Совете Безопасности ООН. В своем заявлении он подтвердил неизменную приверженность Палестины достижению полноправного членства в ООН.



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, напротив, раскритиковал решение ГА ООН, заявив, что она фактически приняла в свои ряды «государство террора». В качестве символического акта протеста он разорвал копию Устава ООН во время своего выступления на ассамблее, обвинив членов Ассамблеи в том, что они, приняв резолюцию, сделали то же самое в метафорической форме.



Это событие совпало с сообщениями о том, что несколько европейских стран планируют признать палестинское государство. Жозеп Боррель, глава внешней политики ЕС, сообщил испанской телекомпании RTVE, что Испания намерена сделать это 21 мая. Он также упомянул, что Ирландия, Словения и Мальта, вероятно, последуют его примеру, хотя и не подтвердил дату.



Принятая в пятницу резолюция ГА ООН предоставляет Палестине дополнительные права в рамках всемирного органа, включая возможность полноценно участвовать в дебатах, предлагать пункты повестки дня и избирать своих представителей в комитеты. Однако она не дает права голоса, которым Генеральная Ассамблея не обладает и которое требует поддержки Совета Безопасности.

