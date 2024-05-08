Израиль возобновил работу контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом для доставки помощи в Газу. ООН выразила обеспокоенность закрытием пунктов и предупредила о гуманитарных последствиях полномасштабного штурма.

Израиль объявил о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом на юге сектора Газа для доставки помощи, спустя четыре дня после того, как он был закрыт из-за ракетных обстрелов ХАМАС.

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Грузовики из Египта с продовольствием, водой и медикаментами достигли перехода, как сообщили израильские военные. Во вторник ООН выразила обеспокоенность тем, что Израиль «задушил» две основные линии доставки помощи в Газу. Это произошло после того, как израильские войска установили полный контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта Рафах в Египте.

Ночью израильская авиация нанесла новые удары по близлежащему городу Рафах, где, как утверждают израильские военные, в понедельник началась ограниченная операция. Высокопоставленный американский чиновник также подтвердил, что поставка американского оружия в Израиль была приостановлена на прошлой неделе из-за опасений, что израильские войска готовятся начать наступление на город Рафах.

В комплект поставки входили 2000-фунтовые бомбы, которые могут нанести большой ущерб при использовании в таком густонаселенном районе. За семь месяцев конфликта с ХАМАС в Газе Израиль заявил, что победа недостижима без захвата Рафаха.

Однако, учитывая, что более миллиона перемещенных палестинцев ищут там убежище от боевых действий в других районах, ООН и западные державы предупреждают, что полномасштабный штурм может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям.

Тем временем делегации Израиля и ХАМАС намерены возобновить переговоры через посредников о новом прекращении огня и освобождении заложников. В понедельник Израиль заявил, что трехстороннее предложение о прекращении огня и освобождении заложников, одобренное ХАМАС, неприемлемо.