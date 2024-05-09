США приостановили поставку бомб в Израиль из-за опасений по поводу гуманитарной ситуации в Рафахе.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, На прошлой неделе Штаты приостановили поставку бомб в Израиль из-за опасений по поводу крупной наземной операции в Рафахе, южном городе Газы. В поставку входили 1800 2000-фунтовых (907 кг) бомб и 1700 500-фунтовых бомб.

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Чиновник заявил, что Израиль не отреагировал должным образом на обеспокоенность США по поводу гуманитарных потребностей гражданского населения в Рафахе.

Ночью израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа, после того как израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону ключевого контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом. Особенно сильным был обстрел окрестностей Рафаха: по сообщениям местных медиков, в результате одного из ударов погибли семь членов одной семьи.

В понедельник израильские военные приказали провести масштабную эвакуацию гражданских лиц из восточных районов города Рафах в преддверии «ограниченной» операции по ликвидации ХАМАС.

Во вторник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США выступают против крупной наземной операции в Рафахе, где укрываются более миллиона человек, которым больше некуда идти. США ведут диалог с Израилем о том, как удовлетворить гуманитарные потребности гражданского населения в Рафахе и как действовать против ХАМАС там иначе, чем в других частях Газы.

Израиль начал кампанию военную операцию против ХАМАС в ответ на трансграничное нападение этой группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого погибли около 1200 человек и еще 252 были взяты в заложники. С тех пор в Газе погибло более 34 780 человек, согласно данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС.