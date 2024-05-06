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Космический корабль Boeing Starliner готовится к полёту с экипажем
Компания Boeing готовит к запуску свой космический корабль Starliner с двумя астронавтами на борту. Запуск назначен на 10:34 понедельника.

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Программа космических полетов компании Boeing находится на пороге значительного достижения: запланирован запуск космического корабля Starliner, который доставит на орбиту двух астронавтов НАСА. Запуск этого корабля, известного как Crew Flight Test, запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на 10:34 вечера по восточному времени в понедельник.

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НАСА начнет прямую трансляцию этого события на своих каналах с 18:30 по восточному времени в понедельник. Этот запуск представляет собой кульминацию десятилетних усилий компании Boeing по разработке космического корабля, способного доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно в рамках программы НАСА «Коммерческий экипаж».

Однако на пути к этому моменту возникли проблемы с разработкой, испытаниями и другими дорогостоящими неудачами, которые отсрочили прибытие Starliner на стартовую площадку. За это время компания SpaceX, конкурент Boeing в коммерческой программе НАСА для экипажей, стала предпочтительным поставщиком транспорта для астронавтов НАСА.

Теперь, после долгих лет разработки, НАСА и Boeing наконец объявили, что космический корабль Starliner готов к самому важному испытанию - полету с астронавтами на борту. Ветераны НАСА астронавты Сани Уильямс и Буч Уилмор станут пассажирами полета в понедельник и проведут неделю на борту Международной космической станции.

Во время путешествия Уилмор и Уильямс проведут ряд тестов, в том числе и кратковременное ручное управление автономным космическим кораблем, чтобы оценить его работу с точки зрения астронавта.

Успешный полет может стать значительной победой для программы космических полетов Boeing и компании в целом, которая подверглась пристальному вниманию из-за проблем с ее подразделением коммерческих самолетов.

Перед испытательным полетом Starliner с экипажем важно отметить, что представители Boeing подчеркивают, что Starliner работает независимо от сектора коммерческих самолетов компании. Основной задачей команды Starliner, возглавляемой вице-президентом и руководителем программы Марком Наппи, является обеспечение успешной испытательной миссии и безопасности экипажа.

Человеческий фактор является решающим в этой миссии. Два астронавта, Уильямс и Уилмор, уже много лет ждут, когда космический корабль будет сертифицирован для полетов с экипажем. После нескольких изменений в назначении экипажей на испытательный полет Starliner, Уилмор был назначен на 2020 год, а Уильямс был переведен на этот полет в 2022 году после того, как первоначально был назначен на более поздний полет Starliner в 2018 году.

На недавнем брифинге Стив Стич, руководитель программы НАСА «Коммерческий экипаж», заявил, что НАСА требовало от Boeing и SpaceX соблюдения определенного порога безопасности в отношении риска гибели астронавтов - 1 к 270. Boeing превзошел это требование с показателем потери экипажа 1 к 295.

Путешествие Boeing с космическим кораблем Starliner было непростым. В 2014 году НАСА заключило контракты с Boeing и SpaceX, надеясь, что обе компании подготовят свои космические корабли к полету к 2017 году. Общая стоимость контрактов достигала 6,8 миллиарда долларов.

Однако все пошло не так, как планировалось. В то время как SpaceX удалось запустить капсулу Crew Dragon с астронавтами летом 2020 года и с тех пор она совершила 13 полетов, Boeing столкнулась с многочисленными задержками и неудачами. Несмотря на первоначальные ожидания, что Starliner будет готов раньше, чем Crew Dragon от SpaceX, проект Boeing столкнулся с проблемами, которые обошлись компании в более чем 1 миллиард долларов, согласно публичным финансовым отчетам.

Первый испытательный полет Starliner без экипажа в конце 2019 года был омрачен проблемами, включая неполадки в программном обеспечении, из-за которых внутренние часы сбились на 11 часов. Второй полет без экипажа в 2022 году выявил еще больше проблем с программным обеспечением и неполадок с некоторыми движителями корабля.

Эти проблемы отодвинули первый полет с экипажем на 2023 год. Затем всплыли новые проблемы - парашюты космического корабля имели компоненты, которые оказались слабее, чем ожидалось, и в аппарате была обнаружена легковоспламеняющаяся лента. Boeing пришлось удалить более километра этой ленты и провести дополнительные испытания парашютов.

Наконец, после десятилетней разработки НАСА и Boeing дали зеленый свет на перевозку астронавтов на Starliner.

Астронавты НАСА Сани Уильямс и Буч Уилмор, которые будут находиться на борту предстоящей миссии, придерживаются взвешенной точки зрения на проблемы, возникшие в ходе разработки Starliner. Уилмор рассматривает эти проблемы не как неудачи, а как шаги вперед, в то время как Уильямс готов к тому, что во время полета могут возникнуть незначительные проблемы.

Уильямс заявил, что, хотя они стремятся к совершенству, они понимают, что всегда будут вещи, которые можно обнаружить и улучшить. Они чувствуют себя в безопасности и чувствуют себя комфортно, зная, как работает космический корабль, и имеют резервные процедуры на случай необходимости. Они готовы к миссии.

#spacex #nasa #полет #boeing starliner
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