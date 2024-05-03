Колумбия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за его действий в Газе. Критикуя решение Колумбии, Израиль обвинил президента в поддержке ХАМАС. ХАМАС выразил признательность и призвал другие страны сделать то же самое.

Колумбия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем в связи с его действиями в секторе Газа. Это заявление сделал президент Колумбии Густаво Петро во время митинга на площади Боливара в Боготе.

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Израильское наступление на палестинской территории было начато в ответ на атаки ХАМАС 7 октября, в результате которых погибло более 1200 человек и более 250 оказались в заложниках, многие из которых до сих пор находятся в плену. По данным министерства здравоохранения Палестины, за восьмой месяц конфликта в изолированном регионе погибло более 34 000 человек.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал решение Колумбии, обвинив Петро в поощрении ХАМАС, управляющего сектором Газа. Он обвинил Петро в поддержке "самых отвратительных монстров, известных человечеству". Несмотря на то, что Петро назвали "президентом-антисемитом, полным ненависти", Кац заявил, что отношения между двумя странами останутся теплыми, несмотря на действия президента.

ХАМАС выразили свою признательность за позицию Петро и призвали другие страны сделать то же самое.

Ранее ЮАР обвинила Израиль в нарушении международных законов о геноциде, заявив в высшем суде ООН, что израильское руководство "намерено уничтожить палестинцев в Газе" - утверждение, которое Израиль отверг как "абсурдную месть".

Впоследствии Международный суд ООН обязал Израиль "принять все меры" для предотвращения геноцида, но не приказал правительству прекратить войну.

В прошлом году Боливия, сосед по региону, также разорвала дипломатические отношения с Израилем, сославшись на "преступления против человечности, совершенные против палестинского народа" после конфликта Израиля с ХАМАС.