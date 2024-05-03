Центральный банк США решил сохранить процентные ставки, указав на недостаток прогресса в снижении инфляции. Банк будет ожидать дополнительные данные и подчеркивает необходимость терпения перед принятием решения о снижении ставок.

Центральный банк США в очередной раз принял решение сохранить текущие процентные ставки, ссылаясь на "застой в прогрессе" на пути к снижению инфляции.

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Это решение сохраняет основную ставку ФРС на самом высоком уровне за последние два десятилетия - в диапазоне 5,25-5,5 %, где она находится с июля прошлого года. Поддерживая высокую стоимость заимствований, ФРС стремится смягчить экономику и ослабить действие сил, вызывающих рост цен.

Однако, учитывая, что инфляция в США оказалась более упорной, чем ожидалось, банк относится с пристальным вниманием в отношении своих дальнейших действий. Аналитики, прогнозировавшие, что банк начнет снижать ставки в начале этого года, вынуждены были отложить свои прогнозы, а некоторые даже высказали предположение о возможном повышении ставки.

На пресс-конференции после объявления председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновникам нужны дополнительные гарантии того, что инфляция снижается, прежде чем принимать решение о снижении. "Решение будет зависеть от данных", - сказал он.

"Потребуется больше времени, чтобы достичь комфортной точки. Я не могу предсказать, как долго это будет происходить", - добавил он. В США потребительские цены выросли на 3,5 % за 12 месяцев, предшествовавших марту.

Это значительное снижение по сравнению с показателем в 9,1%, наблюдавшимся в июне 2022 года, однако он все еще превышает целевой уровень ФРС в 2%, немного повысившись в последние месяцы.

В своем заявлении о последнем решении, опубликованном в среду, ФРС подчеркнула эти тенденции, отметив "застой в прогрессе" в возвращении инфляции к целевому уровню.

"В заявлении открыто признается недавнее ухудшение динамики инфляции", - сказал Брайан Коултон, главный экономист Fitch Ratings. "Для ФРС сейчас ключевым словом является терпение, и риск того, что в этом году ставки будут снижаться реже или вообще не будут снижаться, возрастает".

За действиями ФРС внимательно следят во всем мире, поскольку многие центральные банки, включая Банк Англии, также переживают длительный период значительного повышения ставок. Г-н Пауэлл заявил, что политики в других странах могут снижать ставки быстрее, чем в США, из-за опасений по поводу замедления экономического роста.