Иеремия Манеле выбран премьер-министром Соломоновых Островов. Он поддерживает сотрудничество с Китаем, но может быть менее конфронтационным с западными партнерами, такими как Австралия. Манеле обещал решить экономические проблемы и улучшить доступ к услугам для населения страны.

Законодатели Соломоновых островов выбрали новым премьер-министром прокитайского кандидата, что свидетельствует о продолжении союза с Пекином. Иеремия Манеле одержал победу над своим оппонентом Мэтью Уэйлом в ходе голосования 31-18 голосов, сменив на этом посту бывшего премьер-министра Манассе Согаваре, известного своей критикой Запада.

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Манеле, бывший министр иностранных дел, сыграл ключевую роль в переходе Соломоновых Островов от признания Тайваня к Китаю в 2019 году, и этот шаг удивил многих. Он заявил о своем намерении поддерживать тесные связи с Китаем, включая секретный пакт об обороне и безопасности, несмотря на предложения оппозиционных кандидатов пересмотреть или публично раскрыть детали сделки.





Однако аналитики ожидают, что Манеле будет придерживаться менее конфронтационного подхода к традиционным западным партнерам, таким как Австралия, по сравнению со своим предшественником. Также отмечаются его навыки дипломатического общения.





За результатами выборов внимательно следили как Китай, так и западные страны. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе незамедлительно поздравил Манеле, подчеркнув прочные связи между Австралией и Соломоновыми островами.





Процесс выборов, в ходе которого премьер-министр определяется через избранных представителей, последовал за апрельскими всеобщими выборами, в ходе которых по всей стране были избраны члены парламента. Решение Согаваре не участвовать в выборах премьер-министра было принято после того, как его партия показала неудовлетворительные результаты на апрельских выборах. Вместо этого он сформировал новую коалицию и поддержал Манеле в качестве кандидата на пост премьер-министра.





Во время пребывания Согаваре у власти значительно увеличился объем китайских инвестиций в Соломоновы Острова, что способствовало формированию его поляризующего имиджа. Манеле, поддержанный Согаваре, подчеркнул свою приверженность приоритету интересов страны и ее народа.





Манеле также отметил мирное проведение выборов, противопоставив его прошлым случаям насилия и беспорядков. В качестве миротворческой меры в период выборов были задействованы силы безопасности из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи.





В своем обращении Манеле пообещал решить экономические проблемы, особенно высокую стоимость жизни, и улучшить доступ к основным услугам для населения страны, насчитывающего около 700 000 человек, большинство из которых проживает за пределами столицы Хониары и не имеет свободного доступа к таким предметам первой необходимости, как электричество, образование, здравоохранение и транспорт.



