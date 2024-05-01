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27DRАTS
Китайский конкурент Tesla, компания BYD изучает возможности выхода на новые рынки
Китайский автопроизводитель BYD столкнулся с падением прибыли из-за снижения спроса на электромобили и ценовой войны на рынке.

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BYD, ведущий китайский автопроизводитель, столкнулся с падением прибыли из-за снижения спроса на электромобили (EV) и ценовой войны на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

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Компания сообщила о прибыли в размере 630 миллионов долларов (502 миллиона фунтов стерлингов) в первом квартале этого года, что более чем на 47% меньше, чем в предыдущем квартале.

BYD соперничала с Tesla, компанией Элона Маска, за звание крупнейшего в мире продавца электромобилей. Однако в начале этого месяца американский гигант вернул себе это звание, уступив его BYD в конце прошлого года. В первом квартале этого года BYD сообщила о продажах чуть более 300 000 автомобилей, работающих только на аккумуляторах, что меньше рекордных 526 000 в последнем квартале 2023 года.

Последние финансовые результаты базирующейся в Шэньчжэне компании позволяют предположить, что она может превзойти Tesla, которая сообщила о первом квартальном снижении доходов после того, как пандемия нарушила ее производство и продажи в 2020 году. BYD, наряду со своими конкурентами, ведет ценовую войну в Китае, борясь за долю рынка на фоне замедления экономического роста.

Компания, поддерживаемая известным американским инвестором Уорреном Баффетом из Berkshire Hathaway, снизила цены на некоторые из своих новейших моделей в попытке привлечь покупателей, которые стали осторожнее относиться к приобретению дорогостоящих товаров, таких как автомобили.

В ответ на снижение спроса в Китае BYD изучает возможности выхода на новые рынки. Производитель EV экспортировал 240 000 автомобилей в 2023 году и намерен значительно увеличить это число в текущем году.

Однако агрессивная экспансия на зарубежные рынки вызвала ответную реакцию в США и Европе, где правительства стремятся защитить отечественных автопроизводителей.

В дополнение к увеличению экспорта BYD диверсифицирует свой модельный ряд, представляя модели более высокого класса. На автосалоне в Пекине, который открылся для публики на этой неделе, BYD продемонстрировала свои новейшие автомобили класса люкс.

#китай #tesla #электроавтомобили #международный бизнес
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