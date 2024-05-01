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Нетаньяху клянется довести атаку на Рафах до конца
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова вторгнуться в город Рафах на юге Газы, независимо от мирных переговоров с ХАМАС.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов вторгнуться в город Рафах на юге Газы, независимо от продолжающихся мирных переговоров с ХАМАС. Это заявление было сделано в разгар усилий по установлению перемирия и освобождению заложников.

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На встрече с семьями заложников г-н Нетаньяху подтвердил, что вторжение будет осуществлено «по соглашению или без него». Его заявление прозвучало после того, как США вновь предостерегли от вторжения в Рафах без надлежащей защиты гражданского населения.

В воскресенье в телефонном разговоре президент США Джо Байден подтвердил свою позицию в отношении Рафаха, который он ранее называл «красной чертой». Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атаку на Рафах «невыносимой эскалацией» и призвал всех, кто имеет влияние на Израиль, предотвратить ее.

Более половины из 2,5 миллионов жителей Газы проживают в Рафахе, укрывшись там от конфликта в других частях региона. Город перенаселен, и его жители сообщают о нехватке еды, воды и медикаментов.

Президент Палестины Махмуд Аббас, находящийся на Западном берегу, предупредил в понедельник, что вторжение в Рафах станет «величайшей катастрофой в истории палестинского народа».

Израильские источники сообщили агентству Reuters в понедельник, что если соглашение о прекращении огня с ХАМАС будет достигнуто, то планы нападения на Рафах сменятся «длительным периодом спокойствия». Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил по телевидению, что операция в Рафахе будет приостановлена, если соглашение будет достигнуто.

Однако во вторник г-н Нетаньяху настаивал на том, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все цели Израиля в Рафахе не будут достигнуты. Он заявил: «Мысль о том, что мы прекратим войну до достижения всех ее целей, немыслима».

«Мы вторгнемся в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАСа, договоримся или нет, чтобы добиться полной победы», - говорится в заявлении офиса г-на Нетаньяху.

Из 253 человек, похищенных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября, около 130 числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 34 считаются погибшими, остальные были освобождены или спасены.

Несмотря на недели тупика в непрямых переговорах, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил в понедельник надежду, что ХАМАС примет, как он выразился, «чрезвычайно щедрое предложение» Израиля о перемирии.

Тем временем глава организации ООН по делам беженцев предупредил, что из-за надвигающегося вторжения жители Рафаха живут в состоянии «постоянного травматического стресса». Филипп Лаззарини сказал журналистам: «Людей еще не просили эвакуироваться из Рафаха, но есть ощущение, что если на этой неделе не будет заключено соглашение, это может произойти». Он добавил: «Мои коллеги на местах описывают постоянное состояние травмы среди людей». 

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подверг резкой критике недавние сообщения, в которых со ссылкой на израильских чиновников говорится о том, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может быть на грани выдачи ордеров на арест руководителей израильского правительства и военных командиров по обвинениям, связанным с войной. Он назвал эти сообщения «скандалом исторического масштаба».

Г-н Нетаньяху дал понять, что никакие решения, будь то в Гааге или где-либо еще, не помешают Израилю достичь своих военных целей. Он призвал решительно выступить против этого противоречивого шага, который, по его мнению, подорвет не только способность Израиля защитить себя, но и возможности самообороны всех демократических стран мира.

На данный момент прокурор МУС Карим Кан КС не сделал никаких заявлений. Однако его офис проводит официальное расследование предполагаемых военных преступлений на оккупированных Израилем Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа с июня 2014 года. Г-н Хан подтвердил, что расследование будет охватывать нападение 7 октября и последующие действия.

Израиль никогда не ратифицировал Римский статут, учредительный договор МУС, и г-н Нетаньяху утверждает, что МУС «не имеет полномочий» в отношении Израиля. Тем не менее, в 2015 году МУС определил, что обладает юрисдикцией, поскольку палестинцы ратифицировали договор.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США, которые также не ратифицировали Римский статут, не признают юрисдикцию суда и не поддерживают расследование.

#израиль #израиль и сектор газа #нетаньяху
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Израильская армия нанесла авиаудар по городу Рафах
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