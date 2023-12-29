AMD, один из крупнейших производителей процессоров, подтверждает, что сокет AM5, используемый для подключения процессоров к материнским платам, останется актуальным как минимум до 2025 года.

Надежность процессорного разъема AM4 стала одним из главных преимуществ при сборке оборудования на базе AMD за последние годы. Этот разъем стал основой для процессоров Ryzen и остается актуальным на протяжении пяти лет. В AMD планируют сохранить эту тенденцию, используя разъем AM5, представленный в прошлом году вместе с новыми материнскими платами Ryzen 7000. Судя по последним планам развития, AM5 сохранит свою актуальность как минимум до 2025 года и, возможно, даже дольше.

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В недавнем интервью с Дэвидом МакАфи из AMD, глава отдела по работе с клиентами заявил, что компания все еще привержена своей изначальной цели поддерживать AM5 до 2025 года. Он отметил, что успех Ryzen во многом обусловлен долговечностью платформы AM4. В связи с этим, при планировании перехода на следующее поколение разъемов, AMD будет действовать очень осторожно и обдуманно.

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МакАфи также предположил, что поддержка AM5 может быть продлена и после 2025 года. AMD продолжает утверждать свою приверженность 2025 году, но также планирует учесть, как долго будет актуально обещание поддержки после этой даты. Это позитивная новость для всех, кто приобрел или планирует приобрести материнскую плату B650 или X670 под новейшие процессоры Ryzen, включая популярные модели X3D, используемые в игровых сборках.