Дедушка Габен решил поиграть в Деда Мороза

Это был важный год для Valve — после запуска Steam Deck в феврале Valve наконец-то решила проблемы с цепочкой поставок и перестала требовать резервирования консоли, что сделало карманный ПК намного проще в приобретении, чем это было при запуске.

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Чтобы отпраздновать это событие, Valve раздает бесплатные Steam Deck нескольким везучим зрителям Game Awards. За каждую минуту Game Awards Valve раздаст один Steam Deck объемом 512 ГБ, что в сумме составит почти 200 разыгранных моделей.

"Это был веселый год для Steam Deck, и мы были поражены откликом", - написала Valve в сообщении на Steam News Hub.

Но к сожалению в розыгрыше могут участвовать только жители США ,Канады ,Великобритании и ЕС .Они также должны были совершить покупку в Steam в период с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года, иметь хорошую репутацию и не иметь ограниченной учетной записи.( Может можно будет заказать доставку вещей из ближайших стран ЕС через СДЭК?)

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В любом случае раздача 180 Steam Deck - это далеко не то же самое, что в начале, когда Valve приходилось использовать строгую систему очередей, чтобы гарантировать, что каждый, кто хотел Steam Deck , мог ее получить. По мере того как шел год и проблемы с цепочкой поставок уменьшались, Valve начала наращивать производство и доставку Steam Deck клиентам, что привело к распродаже.