Джон Уик 4, не который мы хотели, но, похоже, заслужили

Sifu, известная игра с большим элементом боевых искусств от Absolver Slowclap, превращается в фильм с живыми актёрами под руководством сценариста Джона Уика Дереком Колстадом.

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Издание Deadline сообщает, что фильм сохранит тот же основной сюжет мести, пропитанный кунг-фу, как и видеоигра, так же сохранится и то , что его главный герой неуклонно стареет каждый раз, когда его воскрешает волшебный кулон после смерти, несмотря на то, что мир вокруг них остаётся прежним.

Механика смерти в Sifu.

Deadline так же сообщает, что фильм описывается как "Джон Уик встречает старого М. Найта Шьямалана".

Наряду со своей работой над Sifu, Колстад в настоящее время занимается пост-продакшеном четвертого фильма про Джона Уика и участвует в ряде других проектов по переносу видеоигр на большой и не очень экран. Он работает над недавно анонсированным фильмом по "Streets of Rage" и анимационным сериалом по "Splinter Cell" для Netflix.

Что касается игры Sifu, то она заработала 76 из 100 на Metacritic и хорошие оценки от журналистов, умеющих нормально играть. Обладает хорошим концептом, геймплеем и простеньким, но увлекательным сюжетом о мести.

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