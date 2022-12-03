Sifu, известная игра с большим элементом боевых искусств от Absolver Slowclap, превращается в фильм с живыми актёрами под руководством сценариста Джона Уика Дереком Колстадом.
реклама
Издание Deadline сообщает, что фильм сохранит тот же основной сюжет мести, пропитанный кунг-фу, как и видеоигра, так же сохранится и то , что его главный герой неуклонно стареет каждый раз, когда его воскрешает волшебный кулон после смерти, несмотря на то, что мир вокруг них остаётся прежним.
Механика смерти в Sifu.
Deadline так же сообщает, что фильм описывается как "Джон Уик встречает старого М. Найта Шьямалана".
Наряду со своей работой над Sifu, Колстад в настоящее время занимается пост-продакшеном четвертого фильма про Джона Уика и участвует в ряде других проектов по переносу видеоигр на большой и не очень экран. Он работает над недавно анонсированным фильмом по "Streets of Rage" и анимационным сериалом по "Splinter Cell" для Netflix.
Что касается игры Sifu, то она заработала 76 из 100 на Metacritic и хорошие оценки от журналистов, умеющих нормально играть. Обладает хорошим концептом, геймплеем и простеньким, но увлекательным сюжетом о мести.