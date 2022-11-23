Вчера шахматы ,сегодня Diplomacy,а завтра что, шашки?

Facebook, или же сейчас , Meta, объявили ранее сегодня, что их искусственный интеллект CICERO достиг “производительности на уровне человека” в настольной игре Diplomacy, которая примечательна тем, что эта игра построена на человеческом взаимодействии, а не на ходах и маневрах, как, скажем, шахматы.

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Вот трейлер этого чуда :

Если вы никогда не играли в дипломатию и поэтому, задаетесь вопросом, в чем тут дело, то это настольная игра, выпущенная в 1950-х годах, в которую играют в основном люди, просто сидящие за столом (или расходящиеся по комнатам) и ведущие переговоры. Нет никаких игральных костей или карт, влияющих на игру; все определяется людьми, общающимися друг с другом.





Так что для создателей искусственного интеллекта говорить, что он играет на “человеческом уровне” в такой игре, как эта, - довольно смелое заявление! Тот, который Мета подтверждает, говоря, что CICERO на самом деле работает на двух разных уровнях: один отслеживает прогресс и статус игры, другой пытается общаться с человеческими уровнями таким образом, чтобы мы понимали и взаимодействовали с ним.

Meta привлекла “Чемпиона мира по дипломатии” Эндрю Гоффа, чтобы поддержать свои претензии. Он говорит: “Многие игроки-люди смягчат свой подход или начнут мотивироваться местью, а CICERO никогда этого не делает. Он просто воспроизводит ситуацию так, как он ее видит. Таким образом, он безжалостен в реализации своей стратегии, но он не безжалостен в том смысле, что раздражает или расстраивает других игроков ”.

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Это звучит оптимально, но, как говорит Гофф, возможно, слишком оптимально. Что отражает то, что, хотя CICERO играет достаточно хорошо, чтобы не отставать от людей, он далек от совершенства. Как говорят сами Meta в своем блоге, CICERO “иногда порождает непоследовательный диалог, который может подорвать его цели”, и моя собственная критика заключалась бы в том, что каждый приведенный ими пример общения (например, приведенный ниже) делает его похожим на офисного работника-психопата, напуганного тем, что, если они не заканчивают каждое предложение словами “!!!” вы подумаете, что они ужасные люди.