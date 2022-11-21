Игроки Call of Duty: Warzone 2 были разочарованы сбоем, который делает некоторых врагов полностью невидимыми.
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Как сообщает PCGamesN, несколько игроков, включая пользователя YouTube SuperEvan, делятся игровым процессом в Twitter (ниже), который показывает, как в них стреляют и убивают в Warzone 2, казалось бы, из ниоткуда, прежде чем камера убийства противника показывает их стоящими там, где они должны быть на виду. Нет известной причины сбоя или способа его вызвать, или даже если это преднамеренный ход игроков или совершенно случайный, и официальные каналы Call of Duty еще не подтвердили проблему.
И нет, это не особая способность какого-нибудь бойца ценой в ВВП Нигерии , а просто авторский способ программирования у сотрудников Activision.
Хотелось бы упомянуть что Warzone 2 была запущена только на прошлой неделе в качестве преемника популярного Call of Duty Battle Royale от разработчика Infinity Ward, принеся с собой множество новых функций. Самым большим из этих изменений является новая карта Аль-Мазра, поскольку серия отошла от классических настроек Верданска и Кальдеры.