Bayonetta 4 была случайно анонсирована в твиттере старшего вице-президента PlatinumGames и главного геймдизайнера Хидеки Камии во время обсуждения предыдущей игры с фанатами.
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Как сообщает Eurogamer, Камия признал, что финал Bayonetta 3, возможно, был неожиданным для некоторых фанатов, но сказал, что история Bayonetta 4 будет развиваться с этого момента.
"Я совсем не думал, что это было неожиданно, но, похоже, концовка Bayo 3 не была правильно передана всем", - сказал Камия в твите, переведенном Eurogamer, - "поэтому я думаю, что Bayo 4 будет неожиданным развитием событий. В конце концов, когда выйдет Bayo 4, я уверен, найдутся люди, которые скажут: "Вы добавили это как запоздалую мысль", поэтому я скажу это сейчас ".
Таким образом, разработка Bayonetta 4 была подтверждена, по крайней мере, в том, что касается Камии, хотя, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем будет сделано официальное объявление, учитывая, что Bayonetta 3 была выпущена только 28 октября. Так что если игра и будет выпущена ,то явно не скоро.