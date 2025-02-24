Новая версия уже доступна для Windows, Linux и macOS, предлагая пользователям повышенную стабильность, безопасность и удобство работы с архивами.

Разработчики PeaZip представили обновление 10.3, которое улучшает работу популярного кроссплатформенного архиватора с открытым кодом. В новой версии расширена поддержка форматов, обновлён интерфейс и добавлены функции для повышения безопасности.

Одним из главных нововведений стала оптимизированная обработка TAR-архивов, что позволяет корректно работать даже с повреждёнными файлами. Также теперь доступна поддержка максимального уровня сжатия для Brotli и Zstandard, что делает сжатие данных ещё эффективнее.

Обновление также затронуло установочные пакеты для Linux и macOS, добавлены версии DEB, RPM и Flatpak, а сам архиватор получил обновлённый значок, который теперь выглядит одинаково на всех платформах.

PeaZip остаётся одним из самых функциональных архиваторов, поддерживающим более двухсот форматов, включая 7Z, RAR, TAR и ZIP. Он предлагает надёжное шифрование, управление паролями и безопасное удаление файлов, что делает его универсальным инструментом для защиты данных.

Новая версия уже доступна для Windows, Linux и macOS в виде установочных и портативных сборок. PeaZip 10.3 продолжает развиваться, предлагая пользователям удобное, быстрое и безопасное решение для работы с архивами.