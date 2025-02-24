Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K80 Ultra, который получил мощный процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus, большой 6,8-дюймовый OLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Новинка выйдет в июле 2025 года и станет серьёзным конкурентом среди топовых устройств.

Компания Xiaomi официально представила свой новый флагман Redmi K80 Ultra, который обещает стать одним из самых мощных смартфонов 2025 года. Устройство получило передовое «железо», улучшенный экран и аккумулятор с увеличенной ёмкостью.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, минимальными рамками и высокой частотой обновления, что делает изображение чётким и плавным. За производительность отвечает флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus, обеспечивающий высокую скорость работы и энергоэффективность.



Главная особенность устройства — аккумулятор на 7500 мА·ч, который создан по инновационной технологии кремний-углерод (Si/C). Благодаря этому смартфон способен работать ещё дольше без подзарядки. К тому же, он поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, позволяя восполнить заряд в кратчайшие сроки.

Дизайн Redmi K80 Ultra также получил обновления: корпус выполнен из металла, а основная камера теперь заключена в круглый модуль, расположенный в верхнем левом углу задней панели.



Продажи новинки стартуют в июле 2025 года, сначала в Китае, а позже и на глобальном рынке. Redmi K80 Ultra станет мощным конкурентом среди флагманов благодаря передовым технологиям, автономности и высокой производительности.