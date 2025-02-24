Компания Xiaomi официально представила свой новый флагман Redmi K80 Ultra, который обещает стать одним из самых мощных смартфонов 2025 года. Устройство получило передовое «железо», улучшенный экран и аккумулятор с увеличенной ёмкостью.
Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, минимальными рамками и высокой частотой обновления, что делает изображение чётким и плавным. За производительность отвечает флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus, обеспечивающий высокую скорость работы и энергоэффективность.
Главная особенность устройства — аккумулятор на 7500 мА·ч, который создан по инновационной технологии кремний-углерод (Si/C). Благодаря этому смартфон способен работать ещё дольше без подзарядки. К тому же, он поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, позволяя восполнить заряд в кратчайшие сроки.
Дизайн Redmi K80 Ultra также получил обновления: корпус выполнен из металла, а основная камера теперь заключена в круглый модуль, расположенный в верхнем левом углу задней панели.
Продажи новинки стартуют в июле 2025 года, сначала в Китае, а позже и на глобальном рынке. Redmi K80 Ultra станет мощным конкурентом среди флагманов благодаря передовым технологиям, автономности и высокой производительности.