Apple достигла рыночной капитализации в $3,85 триллиона и приближается к отметке $4 триллиона благодаря внедрению функций искусственного интеллекта, которые способствуют росту продаж новых моделей iPhone.

Apple вновь подтверждает статус одного из самых влиятельных игроков на технологическом рынке, приближаясь к исторической отметке в $4 триллиона рыночной капитализации. Этот феноменальный рост стал возможен благодаря инновациям в области искусственного интеллекта, которые компания активно внедряет в свои устройства и программное обеспечение.

Согласно последним данным, капитализация Apple достигла $3,85 триллиона, и за последние несколько месяцев акции компании выросли на 16%. Этот скачок принес ей дополнительные $500 миллиардов. Подобное увеличение стоимости позволило Apple обойти таких гигантов, как NVIDIA и Microsoft, которые в течение года боролись за лидерство. Однако успех Apple объясняется не только инвестициями в ИИ, но и растущим интересом потребителей и инвесторов к продуктам компании.

Одной из главных причин роста стала недавняя премьера обновления iOS 18.2. Эта версия операционной системы принесла пользователям не только новые функции, но и усовершенствования в уже существующих технологиях. Например, приложение Image Playground позволяет создавать стилизованные изображения прямо на iPhone, а интеграция Siri с ChatGPT делает взаимодействие с голосовым помощником ещё более естественным. Эти новшества отражают стремление Apple оставаться впереди конкурентов, внедряя передовые ИИ-технологии, которые не только улучшают пользовательский комфорт, но и открывают новые горизонты для разработки.

Эксперты отмечают, что, несмотря на потенциально незначительное влияние на краткосрочные продажи iPhone 16, внедрение ИИ обеспечит значительный рост в долгосрочной перспективе. Прогнозы аналитиков на 2025 год свидетельствуют о том, что спрос на продукцию Apple продолжит расти благодаря популярности ИИ-решений, а также их доступности на новых рынках. Кроме того, аналитики считают акции Apple одним из самых перспективных активов для инвестиций в следующем году.