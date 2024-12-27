Завод Мирафиори в Италии будет закрыт до начала 2025 года.

Компания Stellantis, известная своими брендами FIAT и Maserati, оказалась в непростой ситуации из-за низкого спроса на электрические автомобили. Как сообщают источники, производство моделей FIAT 500 EV и некоторых спортивных Maserati временно приостановлено. Это решение связано с необходимостью адаптации к рыночным условиям и падением популярности этих автомобилей на ключевых рынках.

Производство электрического FIAT 500 EV было остановлено еще в начале декабря на заводе Мирафиори, который расположен в Италии. Завод, специализирующийся на производстве электрокаров, останется закрытым как минимум до 20 января следующего года. Интересно, что это уже не первый случай приостановки производства этой модели: аналогичная ситуация произошла в сентябре, что указывает на определенные проблемы с ее реализацией.

Сложности коснулись и Maserati. Временно прекращено производство двух электрических моделей этой марки — предположительно, это GranTurismo Folgore и Grecale Folgore, так как именно они сейчас выпускаются на мощностях Мирафиори. Производство этих автомобилей не возобновится до 3 февраля, что также свидетельствует о серьезных вызовах в премиальном сегменте электрокаров. Проблемы с производством автомобилей в Италии имеют более широкий характер. Эксперты прогнозируют, что общий объем выпуска легковых автомобилей и фургонов в стране в 2024 году может снизиться до менее чем 500 000 единиц.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 751 000 автомобилей. Это будет рекордно низкий уровень производства за последние десятилетия, с 1958 года. Stellantis, стремясь справиться с кризисом, уже представила итальянскому правительству план по восстановлению производства. Однако заметные результаты ожидаются не раньше 2026 года.