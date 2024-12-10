Теперь смартфоны Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a и Pixel Fold будут получать обновления операционной системы Android в течение 5 лет вместо запланированных 3 лет.

Google приняла решение продлить срок обновлений для смартфонов Pixel 6, Pixel 7 и Pixel Fold. Компания увеличила период поддержки обновлений операционной системы Android с 3 лет до 5 лет. Это касается моделей, оснащённых чипами Tensor.

Кроме того, Google пообещала продолжить предоставление обновлений Pixel Drops для этих смартфонов. Эти обновления не ограничиваются только исправлением ошибок и улучшениями безопасности, но также включают новые функции, которые значительно расширяют возможности устройств.

Период поддержки будет начинаться с момента выхода устройства в продажу в официальном магазине Google Store в США. Например, для Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые были выпущены в октябре 2021 года, поддержка продлится до октября 2026 года, что позволит им получить обновления до Android 17. Для Pixel 6a, который поступил в продажу в июле 2022 года, срок поддержки завершится в июле 2027 года, и если в это время выйдет Android 18, эта модель тоже получит обновление. Аналогично, для Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые были выпущены в октябре 2022 года, обновления продолжатся до октября 2027 года, и эти устройства смогут обновиться до Android 18.