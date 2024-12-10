Искусственный интеллект будет отвечать на вопросы пользователя в формате живого разговора. Об этом пишет The Verge.

Microsoft начала тестировать новую функцию для своего искусственного интеллекта Copilot, которая обещает сделать взаимодействие с браузером Edge еще более удобным и полезным. Новая функция, получившая название Copilot Vision, позволяет искусственному интеллекту «видеть» содержимое веб-страниц. Это позволяет AI отвечать на вопросы пользователей, используя информацию прямо с этих страниц.

В демонстрационном видео показано, как Copilot Vision может помочь пользователям в разных ситуациях. Например, функция будет полезна для расшифровки неразборчивого почерка, предложит рецепты для приготовления блюд или поможет найти отзывы о товарах. Также она сможет облегчить понимание сложных текстов, составление списков покупок и решение других повседневных задач.

Однако, как и с другими новыми технологиями, вопросы конфиденциальности не могли быть оставлены без внимания. Microsoft сообщила, что Copilot Vision будет опциональной функцией, которую можно будет отключить. На старте она будет работать только с ограниченным набором веб-сайтов, а в дальнейшем этот список будет расширяться. Важно отметить, что Microsoft подчеркивает, что Vision не собирает, не сохраняет и не использует данные пользователей для обучения своих моделей.

Сейчас функция находится на стадии закрытого тестирования, доступного лишь подписчикам Copilot Pro через программу Copilot Labs в США. Это означает, что обычные пользователи смогут оценить новинку только после окончания тестирования и ее официального запуска.