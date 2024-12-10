Symptom Radar анализирует данные, собранные умным кольцом, чтобы выявить потенциальные признаки перегрузки организма.

Компания Oura Health Ltd выпустила новую функцию для своих умных колец Oura Ring 3 и Oura Ring 4, которая поможет пользователям вовремя обнаруживать ранние признаки заболеваний. Эта функция, названная Symptom Radar, анализирует биометрические данные, собираемые кольцом, чтобы выявить возможные изменения в состоянии здоровья.

Symptom Radar отслеживает более 40 различных показателей, включая температуру кожи, пульс, частоту дыхания и вариабельность сердечного ритма. Эти данные помогают выявить отклонения от нормального состояния организма, которые могут указывать на болезнь или переутомление. На основе полученных данных кольцо может предложить пользователю больше отдыхать и обратить внимание на своё самочувствие.

Функция работает через приложение Oura, в котором отображаются три уровня отклонений: отсутствие признаков, незначительные изменения и серьёзные отклонения. Это помогает пользователю лучше понять, какие именно биометрические показатели изменились и могут свидетельствовать о начале болезни.

Если кольцо замечает потенциальные признаки заболевания, пользователь получает уведомление и может активировать режим отдыха.